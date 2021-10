Critique d’un conseiller PS – «Le budget participatif de Lausanne rate sa cible» L’élu Mountazar Jaffar a décrypté les deux premières éditions et déplore des règles du jeu qui favorisent les habitants déjà insérés et les quartiers aisés, bien loin de l’objectif initial. Romaric Haddou

«J’habite à la Bourdonnette où personne ne sait ce qu’est le budget participatif alors que nous devrions être l’une des cibles principales», regrette Mountazar Jaffar, conseiller communal PS. Patrick Martin

Ce lundi 18 octobre, Lausanne ouvre la phase de vote de son troisième budget participatif (BP). Tous les habitants pourront donner leur voix à l’un des projets de quartier en lice. Les plus plébiscités seront financés par la Ville et ce, jusqu’à épuisement des 175’000 francs à disposition. Les moutures 2019 et 2020 ont respectivement accouché de huit et neuf lauréats. C’est sur ces deux premières éditions que s’est penché Mountazar Jaffar, nouveau conseiller communal PS. Dans le cadre de son master en science politique, ce dernier a confronté les objectifs initiaux du BP aux résultats finaux. Ses conclusions donnent lieu à un postulat, tout juste déposé et réclamant «un budget véritablement participatif et démocratique».