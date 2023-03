Gare de Vevey – Le buffet ferme, le patron se retrouve à la rue Après une vingtaine d’années passées derrière son comptoir, c’est la dégringolade. Le patron du Buffet Express doit mettre la clé sous la porte. Noémie Desarzens

Le patron du Buffet Express de Vevey, Philippe Carita, restera derrière son bar jusqu’à la pause estivale. Chantal Dervey

«J’ai de la peine à dormir, j’ai plein de choses en tête. C’est tellement dommage qu’on n’ait pas réussi à s’arranger différemment.» L’amertume et l’abattement de Philippe Carita sont palpables. Plus de dix-huit ans qu’il tient le Buffet Express, à la gare de Vevey. Mais il ferme boutique à la fin du mois de juin. À 58 ans, il perd le travail d’une vie, et les fruits d’années de labeur. «J’avais un autre projet en tête, mais je n’ai pas les fonds pour relancer un commerce», lâche à demi-mot le tenancier.