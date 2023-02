Nouveau mode de scrutin – Le bulletin unique déçoit les politiques en bien Les partis ont reçu un exemplaire du futur feuillet qui fera foi lors de scrutin majoritaire. Les plus critiques se sentent rassurés. Simone Honegger

L’alliance entre Verts et socialistes apparaît distinctement sur le prototype envoyé par le Canton.

Tout ça pour ça, serait-on tenté de dire… Les formations plus modestes étaient aussi les plus récalcitrantes à l’idée de passer au bulletin unique pour les élections au scrutin majoritaire. Au final, le spécimen envoyé par le Canton en cette fin de semaine aux partis les a rassurés. Le plus important pour la gauche était que les alliances apparaissent de façon parfaitement visible. «C’est le cas», selon le président des socialistes Romain Pilloud. «C’est un bon compromis entre les débats du Grand Conseil et notre préoccupation de départ», complète la présidente des Verts vaudois, Alice Genoud. Alors, au final, qu’est-ce que ça change?