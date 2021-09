Grand Conseil vaudois – Le bulletin unique remplacera les listes de partis Changement de méthode pour les élections majoritaires en terre vaudoise. Le futur système se veut plus simple et plus égalitaire. Simone Honegger

Vue sur le Grand Conseil vaudois depuis la tribune réservée aux journalistes et au public. KEYSTONE

Les députés ont attaqué le deuxième débat sur la révision totale de la loi sur l’exercice des droits politiques. Au menu de ce mardi: le bulletin unique accepté déjà en première lecture. Finis donc les candidats répartis sur plusieurs listes de partis pour les élections majoritaires.

C’est le député PLR Nicolas Croci Torti qui a fait cette proportion en se calquant sur le modèle genevois. Un seul bulletin à remplir pour l’élection du Conseil d’État et des Municipalités.

Le projet a été une deuxième fois plébiscité, non sans une longue discussion autour de la simplification ou non pour la population ainsi que l’avantage ou non pour les petits partis.