Les transports publics ont la cote – Le bus n’a pas fini de se développer dans le district de Nyon Le fonds Transports publics de la Région de Nyon est bientôt vide. Il a permis de booster la fréquentation des bus depuis dix ans. Raphaël Ebinger

Le fonds Transports publics de la Région de Nyon a participé à créer des voies en site propre pour les bus, afin d’améliorer la vitesse commerciale de ces derniers. Archives/Vanessa Cardoso

«Les autorités peuvent être fières!» Gérard Produit, le syndic de Coppet qui vient de reprendre le dossier Mobilité à la Région de Nyon, tire un bilan très positif des 13,9 millions de francs investis ces dix dernières années dans l’ambitieux programme de réorganisation des transports publics. Les résultats sont tangibles. La fréquentation des lignes de bus a augmenté de 64% entre 2012 et 2019. Le nombre de voyageurs dans les gares a subi également une hausse importante: +130% à Rolle, +98% à Coppet, + 75% à Gland et +39% à Nyon entre 2010 et 2018.

Le demi-tarif à 33 francs

Ces résultats n’ont rien de miraculeux dans une région connue pour être l’une des plus motorisée du pays. Les autorités ont joué un rôle essentiel en soutenant largement la réalisation d’un programme visant à financer des aménagements, une partie de l’exploitation de l’offre, mais aussi des mesures innovantes de sensibilisation. Celle du demi-tarif CFF à 33 francs pour deux mois, unique en Suisse, est désormais citée en exemple par la compagnie ferroviaire. «J’en ai moi-même profité pour tester cet abonnement, souligne Gérard Produit. Depuis, je l’ai en poche toute l’année.»

«Les autorités peuvent être fières!» Gérard Produit, responsable de la Mobilité à Région de Nyon

Le programme et ses 150 mesures sont à l’origine du fort développement du réseau de bus urbain et régional. La réorganisation des lignes pour desservir les gares routières a été la priorité de la dernière décennie en augmentant le nombre de lignes et en renforçant les cadences. Des voies propres, des feux pour prioriser les bus ont aussi été réalisés pour rendre ce mode de transport plus attractif. Des investissements ont également été consentis pour tester de nouvelles lignes. Une fois la demande pour celles-ci démontrée grâce à la fréquentation, elles ont pu toucher des financements de la Confédération et du Canton. L’extension des vélos en libre-service est aussi à mettre au bénéfice du programme.

Pour payer le programme de mesures, l’ensemble des communes du district, sauf Bassins, l’enclave genevoise de Céligny et quatre villages du district de Morges, ont versé 31 francs par habitant. Désormais bientôt vide, le fonds Transports publics devra être renfloué. La Région de Nyon, qui coordonne les mesures du projet, étudie les suites à donner. À l’avenir, avec les communes et les entreprises de transports, elle aura la priorité de développer la mobilité de loisirs, notamment. L’idée est d’inciter la population, qui a pris l’habitude de lâcher sa voiture pour aller travailler, à la laisser aussi au garage pour aller au théâtre ou au bistrot. Les liaisons transversales, comme une ligne Saint-George – Crassier, sont dans les tiroirs. Tout comme la desserte de la zone commerciale de Chavannes-Centre, qui est un des échecs de la première mouture.

