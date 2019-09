Le business du ramassage des objets encombrants attire toujours plus de privés

Ce que font les Communes

Face aux déchets encombrants qui leur restent sur les bras, les Vaudois ne sont pas égaux. Voici un tableau, non-exhaustif, des pratiques dans le canton.



Lausanne

Les ménages doivent se débrouiller pour apporter eux-mêmes leurs gros déchets dans les déchetteries fixes ou mobiles ou faire appel à un service payant. Seules les personnes âgées ou à mobilité réduite, qui «ne bénéficient d’aucune aide, que ce soit par leur famille ou leur entourage», peuvent bénéficier d’un enlèvement gratuit via la Fondation de Vernand mais pour une quantité limitée de déchets et de taille réduite, comme une chaise, un appareil ménager, un petit meuble, etc. Pour les objets volumineux et lourds, on peut faire appel à Macadam (Fondation Mère Sofia), qui fournit un service payant permettant de rémunérer des personnes en difficultés «en marge du marché du travail». Pour un seul encombrant à débarrasser de taille moyenne (petit canapé, commode), la facture de base est de 45 francs.



Renens, Prilly

Les amener aux déchetteries. Si non, collecte sur appel téléphonique pour un coût de 50 francs pour 3 objets volumineux (plus de 60 cm).



Belmont-sur-Lausanne

Les déchets encombrants sont collectés au porte à porte tous les deux mois.



Lutry

Collecte une fois par mois: lits, matelas, armoires, meubles en bois, appareils électroménagers et électroniques, etc.



Nyon

Depuis juin 2018, l’évacuation des déchets encombrants se fait sur appel et elle est payante - 50 francs pour 1 à 4 objets, 100 francs pour 5 à 8 objets, excepté pour les personnes à l’AI ou à la retraite. La ville a organisé une collecte gratuite en mai dernier qui n’a pas été concluante. Elle ne sait pas encore si elle va renouveler l’expérience.



Coppet-Founex- Commugny-Tannay

Depuis 2010. service mensuel de ramassage du matériel encombrant – sans frais - par véhicule hippomobile assurée par l'Ecurie des Vues.



Gland

La voirie prend en charge les déchets encombrants (si une des dimensions dépasse 60 cm) sur rendez-vous et «pour un montant de 80.-, TVA non comprise».



Yverdon

La Ville d'Yverdon se charge gratuitement, pour tout habitant, du débarras des objets encombrants, sur demande (par tél.ou formulaire sur le site de la ville, en principe 10 jours à l’avance) le mercredi matin!



Payerne

Encombrants à évacuer soi-même à la déchetterie. Pour les personnes au bénéfice d'une rente AVS et/ou AI et qui n'ont pas la possibilité de conduire leurs objets à la déchetterie, un ramassage est organisé sur rendez-vous, environ un mercredi par mois.



Avenches-Donatyre-Oleyres

Déchets encombrants combustibles à apporter à la déchetterie d’Avenches. Payants pour certains objets: matelas (14.-), fauteuils et canapés (7.- par place, donc canapé 3 places : 21 francs). Objets encombrants de plus de 1m3 : 25.-/m3.

Ramassage à domicile en cas de nécessité pour les gros objets pour les personnes âgées et/ou handicapées ne pouvant se rendre à la déchetterie communale.



Echallens

Ces objets volumineux doivent être apportés à la déchetterie. Pas de service spécial.



Vevey

Les objets encombrants incinérables (vieux meubles et objets du ménage) sont repris gratuitement à la déchetterie ou sur rendez-vous pour 5 objets maximum (sur appel 10 jours à l'avance), la personne devra être présente lors du ramassage.



Montreux-Veytaux

Service de débarras payant sur appel et sur rendez-vous, généralement le lundi : un transporteur vient à domicile avec une remorque afin d'amener le chargement à la déchetterie. Coût facturé par la commune: 80.- (pour autant que le volume des déchets ne dépasse pas 3m3, soit l'équivalent d'un canapé 5 places). Gratuit pour les personnes au bénéfice de l'AI, du RI ou de Prestations complémentaires.



Villeneuve

Les habitants doivent apporter ces objets au centre de collecte des Saviez.