60% des peaux viennent d’Europe – Le business du vison est touché mais pas coulé L’Europe, premier producteur mondial de peaux de visons, a été frappée par la crise du Covid-19. Mais cela a surtout provoqué une hausse des prix. Jocelyn Rochat

Ici un élevage de visons au Danemark. Keystone/EPA/Mads Claus Rasmussen

Le coronavirus a porté un coup très rude au business de la fourrure. Enfin, surtout à ceux qui produisent et qui commercialisent les meilleures peaux, essentiellement basés en Europe. Car le Vieux-Continent est, on l’ignore souvent, le leader mondial en matière d’élevage de visons.

Or, depuis que ces petits mustélidés ont été suspectés de développer des variants du Covid-19 qui seraient transmissibles à l’homme, des pays tels que les Pays-Bas (à la fin août 2020) et le Danemark (début novembre) ont fermé de nombreux élevages, suspendu la pratique et ont fait abattre plus de 16 millions d’animaux.