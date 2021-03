Prisonnier de Poutine – «Le but est de briser Alexeï Navalny, mais il peut s’en remettre» L’opposant est incarcéré dans l’une des prisons les plus dures du pays. Une détention à laquelle il s’est préparé et qui renforcera son poids en Russie. Entretien avec le politologue Andrei Kolesnikov. Benjamin Quénelle, Moscou

Alexeï Navalny a fait parvenir cette photo de la prison IK-2, qu’il décrit comme «un camp de concentration». «Tout le monde est sous surveillance et la moindre infraction donne lieu à un rapport.» AFP

Le crâne rasé et le ton grinçant. Alexeï Navalny a confirmé lundi qu’il était incarcéré dans l’une des prisons les plus sévères du pays, la colonie pénitentiaire IK-2, à Pokrov, où son avocate, Olga Mikhaïlova, a pu le rencontrer. L’opposant du Kremlin doit y purger une peine de 2 ans et demi de prison. «Il faut reconnaître que le système carcéral russe a réussi à me surprendre. Je ne pensais pas qu’on pouvait construire un camp de concentration à 100 km de Moscou», écrit l’opposant. Un message accompagné d’une photo où il apparaît les traits tirés. Entretien avec Andrei Kolesnikov, politologue au Centre Carnegie de Moscou.