À la suite de l’annonce de vendredi, les gens se posent des questions. Il y a notamment des cas d’urgence (l’enterrement d’un proche, les familles avec enfants vivant séparément). Les cantons peuvent-ils énoncer des dérogations?

Pour un enterrement, il y aura certainement une dérogation. Pour des situations familiales, la question est plus délicate, mais chaque cas doit être examiné pour lui-même. Chacun doit comprendre que l’on tente de lutter contre la transmission d’une maladie et que le but n’est pas de rendre la vie difficile à dessein. Cela implique des concessions et des adaptations dans la vie quotidienne.