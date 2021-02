Déguster un cépage rare – Le Cabaret Gourmand est résistant aux maladies La Cave des viticulteurs de Bonvillars propose un vin avec un cépage développé dans le Jura. David Moginier

Celui qui porte le doux nom de Cabaret avait commencé sa carrière comme un rosé avant d’être un rouge. DR

Tous les sélectionneurs sont à la recherche de nouveaux cépages résistants aux maladies, pour éviter les traitements. Et l’un des principaux obtenteurs du pays, hors évidemment l’Agroscope de Changins, est au Jura. Le vigneron Valentin Blattner cherche sans relâche le graal naturel, y compris dans des croisements interspécifiques. Son VB 91-26-04 (nom de code), est également connu comme cabernet noir. D’un côté, un cabernet sauvignon, de l’autre des PIWI (abréviation allemande de cépages résistants); d’un côté un Vitis vinifera (espèce européenne de vigne), de l’autre un Vitis amurensis asiatique.

La dynamique Cave des Viti­culteurs de Bonvillars a la chance d’en vinifier grâce à l’un de ses vignerons qui en a planté. Elle en a tiré un vin de sa gamme «Gourmand», au doux nom de Cabaret, qui avait commencé sa carrière comme un rosé avant d’être un rouge. Comme le cépage est toujours en cours d’homologation chez nous (bien que reconnu par l’AOC Jura à côté d’une dizaine de cépages Blattner), le cru de Bonvillars est encore en «vin de pays». Mais le contenu est des plus intéressants.

Olivier Robert, l’œnologue et désormais directeur de la coopérative qui regroupe la moitié du vignoble de l’AOC, élève ce vin pour douze mois en fûts de chêne. Le nez est tout de fruits, cassis, groseille, myrtille, avec des notes fumées et une pointe de vanille. On retrouve les fruits dans une bouche généreuse et sauvage, avec beaucoup de fraîcheur, des tanins encore bien marqués et une touche de douceur.