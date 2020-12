C’est un beau cadeau que le Conseil fédéral a déposé au pied des beaux sapins enneigés des stations. Même si les affaires ne s’annoncent pas florissantes, les remontées mécaniques suisses pourront tourner. Le courage du Conseil fédéral et son intégrité en dépit des pressions internationales méritent d’être soulignés. Dans les pays voisins, on scrute la Suisse et ses allures de boule à neige avec un mélange d’agacement et de jalousie.

Les erreurs de Zermatt et de Verbier, la légèreté, voire l’arrogance, affichée par certaines stations paraissent pourtant bien loin de faire honneur à ce cadeau. Avant même que la Confédération ne précise ses conditions et que la faîtière ne se saisisse du dossier, des sociétés de remontées mécaniques sont montées aux barricades, déclarant les règles inapplicables, exagérées. Les remords à peine exprimés par Laurent Vaucher, directeur de Téléverbier, après le couac de samedi, n’arrangent pas le tableau.

Alors que les exploitants des Alpes vaudoises s’apprêtent à soumettre leur dispositif aux autorités en vue d’une ouverture imminente, ces sociétés affichent une confiance inébranlable. L’équation comporte pourtant encore de nombreuses inconnues. Quelle sera l’affluence réelle, au-delà de la baisse de fréquentation supposée? La neige sera-t-elle au rendez-vous? Les règles seront-elles mieux suivies qu’à Verbier?

«Ce sont plus que deux semaines de ski mitigées qui se jouent.»

Privées de leur clientèle étrangère, suspendues aux hésitations des pendulaires, les destinations ne visent pas des records à Noël. Mais ce sont plus que deux semaines mitigées de ski qui se jouent à la fin du mois: si les directeurs de remontées mécaniques balaient d’un revers de main la perspective d’une flambée sur leur territoire, aucune station n’est à l’abri d’une fermeture en janvier en cas de recrudescence de la maladie. Plus durablement, c’est toute l’image de la branche qui sera écornée.

Il faudra se montrer irréprochable. Tous les acteurs du tourisme le répètent à l’envi, comme une sorte d’évidence. À eux de remercier par le geste le Conseil fédéral pour son cadeau. Et aux amoureux de sports d’hiver de se joindre à ces louanges en faisant preuve de bon sens et en évitant de reproduire l’incident de Verbier.