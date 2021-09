Le coup de fourchette – Le Café Allure se fait citadin à Morges Déjà au village de Bussigny, le petit bistrot se dédouble en s’installant dans le tout nouveau quartier des Halles. Chloé Din

Au Café Allure de Morges, les patrons, Samuel Quincieu (à gauche) et Rebecca Beata, avec le chef Jean-François Fardel. Vanessa Cardoso

On connaissait le Café Allure à Bussigny, sa cuisine ensoleillée et son ambiance cosy au cœur du vieux village. Depuis quelques mois, son petit frère, le Café Allure (bis) a ses quartiers près de la gare à Morges, devenant le troquet du – tout aussi nouveau – quartier des Halles.

Comme à Bussigny, Samuel Quincieu et Rebecca Beata, duo à la ville et aux manettes, ont joué la carte de la déco scandinave et des petites tables, faites pour les déjeuners et dîners sans façon, y compris sur la jolie terrasse. La cuisine, elle, est toujours tournée vers le sud, avec plusieurs touches d’originalité.

Menu mensuel

Derrière les fourneaux, Jean-François Fardel met en musique un menu qui doit changer tous les mois (pour la sélection d’assiettes à 29 fr.), tout en conservant quelques classiques (tartare de bœuf, burger et tagliatelles carbonara, entre 26 et 33 fr.), ainsi qu’un menu du midi (entrée, plat, dessert à 24 fr.). Parmi les plats qui reviendront selon l’inspiration du moment, le poulpe grillé, avec son coulis de poivrons et ses pommes grenailles (38 fr.) est une valeur sûre du Café Allure, bien cuisiné et goûteux.

Le tartare de truite saumonée mangue-vanille (29 fr.) propose un mélange de saveurs plus téméraire, avec des condiments qui viennent chatouiller le palais au risque de dissoner. Goûtée la semaine passée, une entrecôte réussie mais sans trop de folie (37 fr.) a déjà cédé la place sur la carte à des idées plus intéressantes. Parmi elles, une poitrine de porc en basse température aux saveurs d’Asie, avec purée de potimarron et potimarron au miel (29 fr.) et une Burrata avec sa courge confite au miel, accompagnée d’un pesto aux agrumes, de boulgour frit et de pop-corn au curry (29 fr.).

Du côté des desserts, le choix peut se retrouver réduit certains jours, expérience faite. La tarte Tatin maison (13 fr.) est cela dit tout à fait bonne. Les samedis et dimanches, la carte des plats se réduit à deux plats, mais s’enrichit d’un menu «brunch». Le toast nordique, au saumon et à l’œuf poché, fait une jolie assiette qui donne certainement le ton.

L’adresse Afficher plus Café Allure Promenade de Castellane 13 1110 Morges 021 555 47 57 Lu-ve 7 h-23 h et sa-di 9 h-23 h www.cafe-allure.com/Page Facebook 1 fourchette Un bistrot de la gare joliment réinventé. 1 écu De 60 à 90 fr. par personne avec les boissons 1 bouteille Sélection variée de vins, apéritifs et cocktails

