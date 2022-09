Le coup de fourchette – Le Café de Béthusy, un bistrot de quartier comme on les aime Deux anciens du Café Saint-Pierre à Lausanne ont repris l’enseigne des hauts de la ville. La rédaction

Belén Meichtry et Ranjan Saha tiennent le Café de Béthusy. Florian Cella/VQH

Belén Meichtry et Ranjan Saha ont déjà travaillé ensemble au Café Saint-Pierre à Lausanne. Dix ans plus tard, ils décident de se mettre à leur compte et reprennent, toujours dans la capitale, la gestion du Café de Béthusy: un bistrot de quartier populaire, comme on les aime, qui cultive l’art du plat du jour, à un prix modeste (19 fr.).