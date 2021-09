Guide gastronomique mondial – Le Café Suisse de Bex récompensé par la célèbre Liste Marie Robert et son restaurant ont été nommés «Table à explorer» par la compilation des guides. David Moginier

Marie Robert à Paris, pour recevoir son prix. DR

Au téléphone, la voix de Marie Robert est encore un peu cassée. Elle est rentrée tard la veille de Paris, a enchaîné par un service de midi chargé. «J’avoue que j’ai fait une petite sieste pour me remettre.» Se remettre de la fatigue, donc, mais aussi des émotions vécues à Paris. C’est là que La Liste, célèbre compilation des guides et des sites gastronomiques mondiaux, sous l’égide du Ministère des affaires étrangères, l’a récompensée d’un prix «Table à explorer», en l’occurrence la seule adresse suisse primée cette année.

«Les organisateurs ont renoncé à faire une nouvelle Liste avec l’année atypique qu’a été 2020, explique-t-elle, et ils ont créé une série de prix pour récompenser de nouveaux chefs.» Celle de l’an dernier reste donc en vigueur, avec l’Hôtel de Ville de Crissier en tête d’une trentaine de tables helvétiques parmi les 1000 premières mondiales.

Voici donc la jeune cheffe de Bex distinguée avec la Marseillaise Laëtitia Visse, la Marocaine Najat Kaanache, Poul Andrias Ziska des îles Féroé, le Français de Serbie Guillaume Iskandar, l’Espagnole Marisol Dominguez, les Chinois Xu Jingye et Yao Min, et l’Américain Blaine Wetzel dans cette catégorie de «restaurants qui méritent d’être découverts pour leur expérience culinaire unique et l’interprétation de leur terroir». D’autres prix ont été décernés dans une dizaine de catégories.

Le texte de La Liste Afficher plus «Avec son escalier à double révolution, son balcon à l’étage et sa salle d’une magnifique hauteur sous plafond, ce café est parmi les lieux que chacun aimerait trouver dans son voisinage. Marie Robert, 31 ans, a fait une carrière éclair depuis son apprentissage au Beau-Rivage Palace grâce à sa cuisine joyeuse et ludique. Ses menus sont axés sur la création, la nouveauté, voire parfois le trompe-l’œil, ce qui n’exclut pas des plats substantiels comme le filet mignon de veau farci aux truffes blanches. Bonne sélection de vins suisses.»

«Je pense qu’ils m’ont remarquée pendant le confinement et après, où j’ai beaucoup bougé et fait de choses, s’amuse l’énergique cuisinière. Je n’ai pas compris tous les critères du prix. Mais c’est chouette pour nous, vous imaginez, parler de Bex à Paris! Ça va nous faire connaître à l’étranger. Et c’est une superbe motivation pour toute mon équipe!» Et pour elle aussi, qui a fait la connaissance d’autres jeunes chefs qui font bouger les choses.

David Moginier, à 24 heures depuis 2008, écrit sur la gastronomie et les vins depuis de nombreuses années. Il a également rédigé plusieurs livres sur le sujet. @grizzlymog

