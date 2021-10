Élections communales – Le cafouillage de Blonay-Saint-Légier, un «déni de démocratie»? À trois jours du second tour, le Conseil d’État s’est prononcé sur le recomptage des bulletins. La répartition des sièges pour le Législatif est modifiée. Trop tard pour l’Entente, qui dépose un nouveau recours. Xavier Crépon

Plusieurs approximations ont été reconnues par le Conseil d’État, trois jours avant le second tour des élections à Blonay-Saint-Légier. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

«Nous nous doutions que le résultat allait être en notre faveur. Mais cette décision arrive quelques jours seulement avant le second tour, et une grande partie de la population a probablement déjà voté.» Charles Morard, candidat à l’Exécutif et au Législatif, est furieux. Il vient d’apprendre qu’il est finalement élu au Conseil communal aux côtés de sa colistière de l’Entente Blonay-Saint-Légier (EBSL) Magali Tarin, mais il aurait souhaité le communiquer plus tôt.

Pour rappel, à la suite d’un problème de report de voix ainsi que d’un nombre élevé de bulletins nuls constaté après le dépouillement du premier tour, plusieurs membres du parti avaient déposés un premier recours auprès de la Préfecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut.