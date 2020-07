Football – Le calendrier 2020/2021 sans «boxing day» La Swiss Football League a publié le calendrier de la prochaine saison de Super League et de Challenge League, qui reprendra le 11 septembre prochain. Sport-Center

YB et Bâle encore aux prises pour le titre la saison prochaine? KEYSTONE

Avec deux mois de retard sur sa précédente version, coronavirus oblige, les championnats de Suisse de football professionnels vont reprendre le week-end des 11 au 13 septembre, par des affiches encore à désigner. La petite surprise vient de l’absence de «boxing day», soit les journées de championnat dont les Britanniques raffolent tant.

Les instances helvétiques ont réussi à mettre en place un calendrier qui offrira une (courte) pause hivernale entre le 21 décembre et le 21 janvier. Soit pas beaucoup moins que le «break» de la saison en cours, qui avait laissé les équipes se reposer entre le 15 décembre et le 25 janvier. Pour ce faire, la SFL n’a finalement dû programmer «que» six semaines dites anglaises, la grande majorité (cinq) en 2021.

Le prochain exercice est censé se terminer par la 36e levée de SFL le vendredi 21 mai, soit trois semaines tout juste avant le début de l’Euro. La finale de la Coupe de Suisse aura lieu le lundi de Pentecôte (24 mai), tandis que le barrage de promotion/relégation est prévu les 25 et 28 mai (les 27 et 30, si un des deux barragistes est concerné par la Coupe).