Le «meilleur Mondial de l’histoire»? – Le calendrier de folie des grands clubs inquiète avant le Qatar Coupe du monde hivernale oblige, les cadors du Vieux-Continent sont confrontés à des semaines anglaises toutes les semaines, depuis le mois d’août. Robin Carrel

Titulaire au Real Madrid, le Brésilien Eder Militao aura disputé plus de vingt matches en trois mois avant le début de la Coupe du monde. Un rythme effréné qu’il pourrait payer au Qatar. KEYSTONE

Prenez un international. Anglais par exemple. Du genre qui évolue avec une formation qualifiée en Ligue des champions et qui est indispensable à son club et à sa sélection. Entre le 5 août 2022, date de la première journée du championnat anglais, et le seizième tour de Premier League, dont le dernier match est prévu le 13 novembre, il se sera écoulé pile cent jours. Le footballeur en question aura disputé tout ou partie de 24 rencontres. Ça fait un peu moins d’un match tous les quatre jours.