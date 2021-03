Météo et saisons – Le calendrier n’annonce pas le printemps Dimanche, nous sortons (enfin) de l’hiver. Du moins sur le papier. La chaleur fera, elle, son retour plus tard et par intermittence. Cindy Mendicino

Un réchauffement lent et irrégulier en plaine et encore beaucoup de neige dès 2500 m d’altitude: les semaines à venir ne seront pas synonymes de grand beau qui tend les bras à l’été. Philippe Maeder

Cette bise, vous l’avez sentie? Une semaine qu’elle nous fouette les joues et qu’elle fait changer le ciel. Et l’inscription du 21 mars à dimanche ne lui fait pas peur. Quel printemps? Dean Gill, prévisionniste à MétéoSuisse, prévient: «le temps va encore être plutôt hivernal au moins jusqu’au milieu de semaine prochaine.» Des gelées nocturnes sont au programme, ce qui ne fera pas le bonheur des arbres tout juste en fleur.

Et après? Nous verrons arriver un printemps classique, annonce Dean Gill, peut-être légèrement plus chaud que la moyenne. «Mais la prévision actuelle est fiable à 50-60%. Autant dire que c’est pile ou face!» Le prévisionniste ne s’émeut pas, car c’est là le «package classique printemps. L’idée que cette saison corresponde forcément à du beau est un mythe. Du coup, le printemps est souvent très très décevant alors qu’il a été dans la norme.» L’Italie et l’Espagne sont bien davantage liées à l’idée de la douce chaleur et du ciel clair d’avril à juin, précise-t-il.

«Je rappelle qu’à 2500 mètres d’altitude, c’est en avril qu’il y a le plus de hauteur de neige.» Dean Gill, prévisionniste à MétéoSuisse

Le printemps correspond toutefois à une période incontestable de réchauffement, surtout de la plaine. En montagne, c’est une tout autre histoire. «Je rappelle qu’à 2500 mètres d’altitude, c’est en avril qu’il y a le plus de hauteur de neige.» Mars et avril sont aussi les mois les plus venteux de l’année. «Et peuvent être très pluvieux, bien sûr.» La faute au vent qui, alors qu’il est d’ordinaire orienté d’ouest en est, se reconfigure en mode nord-sud (ou inversement) durant le printemps. «Cela provoque de gros contrastes thermiques», explique Dean Gill.

La semaine du 29 au 4 avril devrait être bien au-dessus des moyennes, la suivante probablement au-dessous, et ce «yoyo» devrait se poursuivre jusqu’à juin. Heureusement, ce que la météo ne change pas, c’est la lumière. Les jours rallongent et ça, ça colle au mythe de l’éveil offert par le printemps.