Nouveau bar estival à Paudex – Le Calmos Club, un food truck locavore au bord de l’eau Autour d’une caravane transformée en food truck, la terrasse de cette adresse qui vient d’ouvrir peut accueillir jusqu’à 60 personnes. Catherine Cochard

La caravane réaménagée en food truck du Calmos Club à Paudex et ses initiateurs, soit, de gauche à droite, Camille Chapuis, Loïc Dentan et Lionel Hofmann. Florian Cella

Les adeptes des rives du lac entre Pully et Lutry connaissent bien le petit paradis où s’est installé le Calmos Club, ouvert depuis le 16 juillet dernier à Paudex. Pour attirer les estivants de passage comme les promeneurs réguliers, cette nouvelle adresse peut compter sur l’ambiance marine que lui procurent les bateaux du port juste derrière et les filets du pêcheur voisin qui sèchent au soleil.

À l’origine de cette guinguette, trois amis âgés de près de 25 ans: Camille (spécialiste en communication), Lionel (diplômé de l’EHL) et Loïc (issu de l’École hôtelière de Genève). «Mes deux partenaires sont originaires de Paudex, et nous avons très vite eu vent de cette parcelle, qui appartient à la Commune et un privé», explique la jeune entrepreneuse.