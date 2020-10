Tourisme et emploi – Le calvaire de l’hôtellerie s’aggrave en Suisse Réalisé au début du mois, le dernier sondage d'HotellerieSuisse laisse apparaître des milliers d’emplois menacés au cours des six prochains mois. Philippe Rodrik

HotellerieSuisse impose un premier constat: le calvaire de la branche s’aggrave et des milliers de postes de travail à plein temps semblent menacés au cours des six prochains mois. Keystone

Les professionnels de l’hôtellerie suisse sonnent le tocsin depuis le printemps dernier. Notamment à l’intention du gouvernement et des parlementaires. Et ce n’est pas près de s’arrêter. Effectué au début du mois, le dernier sondage d'HotellerieSuisse impose un premier constat: le calvaire de la branche s’aggrave et des milliers de postes de travail à plein temps semblent menacés au cours des six prochains mois.