Parmi les grandes joies de sa vie, Michel Bühler aimait raconter celle d’avoir fait monter Jean Villard «Gilles» sur scène pour l’une de ses ultimes apparitions en public, en 1979, lors de la Fête de la chanson romande à Vidy. En jeans et cheveux raisonnablement longs parmi ses camarades coorganisateurs, le trentenaire faisait alors partie de cette jeune garde rugissante et progressiste qui, ce soir-là, célébrait en héros révolutionnaire le petit père tranquille de la poésie vaudoise.

Cette anecdote dit beaucoup de Michel Bühler, qui s’en est allé subitement le lundi 7 novembre. Elle raconte le passeur, évidemment, qui n’envisageait pas la musique autrement que comme un pont entre les classes sociales mais aussi entre les générations et se réjouissait de faire découvrir à son public des airs a priori désuets qui avaient bercé son enfance. Trente-huit ans plus tard, ce sera son tour d’être honoré par la jeune chanson romande, à Benno Besson. Elle le pleure aujourd’hui.

L’anecdote raconte aussi que sous le foulard du militant, derrière le drapeau rouge de l’internationale que jamais Bühler ne remisa, il y avait un Vaudois amoureux de son village, de son canton et de son folklore, de ses bistrots, de ses habitants évidemment. Un révolutionnaire sincère mais si proche de son voisin qu’il ne chanta jamais en paria, toujours en ami. En camarade!

Pas au sens politique du terme – pas seulement… Michel Bühler faisait partie du décor, quand bien même il en fustigeait les dorures et en dénonçait les déséquilibres. Musicalement, son succès fut fluctuant, passé la grande vague des chanteurs à texte post-soixante-huitards. Il en avait gardé l’allure et les formules, guitare au flanc et slogans en bouche. Était-ce suranné? Sans doute. Était-ce vain? Jamais. Rester fidèle à ses convictions, c’est rester fidèle à sa jeunesse. Et vivre – et mourir – libre.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

