Football – Le Cameroun assure l’essentiel Tenu en échec par le Cap-Vert (1-1), le Cameroun termine tout de même premier du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le Camerounais Nouhou Tolo au contact avec le joueur du Cap-Vert Willy Semedo AFP

Le Cameroun a été tenu en échec par le Cap-Vert (1-1), mais conserve la première place de son groupe grâce au cinquième but de Vincent Aboubakar à la CAN, lundi à Yaoundé. Moins brillants offensivement que contre l’Éthiopie (4-1), les «Lions Indomptables» joueront leur 8e de finale le 24 janvier à Yaoundé, dans ce stade d’Olembé mal garni en début de match, et proche de sa jauge autorisée, 80%, au coup de sifflet final.

Aboubakar décisif

La suite du programme risque de se corser nettement, car le pays hôte pourrait bien hériter d’un monstrueux troisième de groupe, le Ghana, la Côte d’Ivoire ou l’Algérie! Le Burkina Faso, qui a fait match nul (1-1) contre l’Ethiopie dans l’autre rencontre de la journée, termine deuxième avec 4 points, devançant le Cap-Vert qu’il a battu (1-0) lors de la phase de poule. Mais les «Tiburones Azules» (Requins Bleus), avec 4 points également, peuvent espérer finir parmi les quatre meilleurs troisièmes qui participeront aux 8e de finale. Le Cameroun a une fois encore compté sur son capitaine, Vincent Aboubakar (39e), qui a repris dans le but une frappe déviée par Edilson «Diney» Borges.

Madjer de Garry Rodrigues

Après ses deux doublés contre le Burkina-Faso (2-1) et l’Éthiopie (4-1), «Abou» avance au rythme du recordman sur une CAN, le Zaïrois Pierre Ndaye Mulamba, 9 buts en 1974, en cinq rencontres, comme Michel Platini à l’Euro-1984. Le «capi» a déjà rejoint Samuel Eto’o (5 buts en 2006 et 2008) et dépassé une autre légende des Lions Indomptables, Roger Milla (4 buts en 1986), comme Patrick Mboma en 2004.

Jusqu’ici, Aboubakar n’avait marqué qu’un but en Coupe d’Afrique, mais quel but! Une reprise de volée après un coup du sombrero pour gagner la finale 2017 contre l’Égypte (2-1), à deux minutes du coup de sifflet final! Mais le Cap-Vert aussi marque de beaux buts. Lundi, il a égalisé d’une superbe «Madjer» de Garry Rodrigues (53e) sur un centre de Kenny Rocha Santos.

Le Cameroun a concédé un but à chaque match, un point à surveiller pour un des favoris. Son sélectionneur, Toni Conceiçao, a essayé une troisième charnière centrale, cette fois c’est le Stéphanois Harold Moukoudi qui était associé à Michael Ngadeu, après Jérôme Onguéné contre le Burkina et Jean-Charles Castelletto contre l’Éthiopie.

Ultimes assauts

Et son excellent gardien, André Onana, très à l’aise dans le jeu au pied, à l’école de l’Ajax Amsterdam, a quand même encore raté une sortie aérienne (44e). Offensivement, le Cameroun a un peu patiné. Jouant cette fois en jaune, comme lors de la finale de leur première victoire en CAN (1984), les Lions ont pourtant tout fait pour signer une troisième victoire. Mais Karl Toko Ekambi (43e), Pierre Kunde (49e) ou Aboubakar lui-même (66e) ont manqué de précision. Le stade a tremblé sur d’ultimes assauts de Samuel Oum-Gouet (75e) ou Clinton Njie (80e, 90e+3). Les Lions ont sept jours pour régler la mire.

AFP

