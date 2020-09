Canton de Fribourg – Le camionneur oublie de replier son vérin et s’encastre Un chauffeur de poids lourd a malencontreusement roulé avec son crochet de charge déployé qui a heurté le tablier d’un pont et l’a envoyé valser contre l’entrepôt en face. NXP

Police cantonale fribourgeoise.

Ce matin, le chauffeur d’un camion de transport de benne circulait dans une zone industrielle à Chiètres, avec son vérin et crochet de charge déployés. Ce dispositif a heurté le tablier d’un pont et le poids lourd est allé s’encastrer contre un mur et un véhicule d’une entreprise établie dans la zone industrielle.

Ce vendredi matin vers 7 h, ce chauffeur d’un camion de transport de benne âgé de 56 ans circulait dans la zone industrielle à Chiètres, de la Fräschelsgasse en direction de Bieberenzelgli, alors que son dispositif servant au chargement de benne (vérin et crochet) était déployé. Lorsque le véhicule est passé sous le pont de la bretelle d’autoroute, le dispositif a heurté le tablier du pont. Sous la violence du choc, le chauffeur a perdu la maîtrise du véhicule qui s’est encastré quelques dizaines de mètres plus loin contre la paroi d’un entrepôt d’entreprise de la zone industrielle et l’un de ses véhicules stationnés.

Les pompiers du Centre de Renfort de Morat ont rapidement été dépêchés sur les lieux et ont procédé à la désincarcération du malheureux qui a reçu les premiers soins par les ambulanciers. Grièvement blessé, il a ensuite été héliporté par la REGA vers un hôpital.