Logement d’urgence à Lausanne – Le campement sauvage de la HETSL tourne à plein Pour les militants de 43m2, le fait que le lieu d’accueil pour sans-abri soit déjà complet pointe un besoin évident de structures. Reportage. Joel Espi

Dans le jardin de la Haute École de travail social de Lausanne, la dizaine de tentes installées sont autant de zones à la fonction définie. JEAN-PAUL GUIGNARD

On perçoit à travers les fenêtres ouvertes de la Haute École de travail social et de la santé de Lausanne (HETSL) les sons d’une classe de chant en pleines vocalises. En contrebas, une vingtaine de personnes, verre de vin à la main, prennent part à une petite réception. Juste à côté, dans le jardin, c’est une musique plus dancehall qui se propage. Nous sommes dans «l’hébergement d’urgence transitoire», un campement sauvage installé il y a une semaine par le collectif 43m2 dans ce havre de paix des hauts de la ville.

Une moitié de Roms