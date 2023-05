Urbanisme à Estavayer – Le campus industriel Plein Sud a eu chaud Le Conseil général s’est montré très partagé sur les conditions de cession au promoteur Orllati et sur le peu de temps pour analyser le dossier. Fabien Lapierre

Malgré un débat animé, les conditions du contrat-cadre avec le promoteur Orllati ont été acceptées par 38 votes pour, 17 contre et 1 abstention. Orllati Real Estate SA

Le renvoi du dossier a été évité à sept voix près. C’est dire si le vaste projet de campus industriel Plein Sud – la Commune d’Estavayer (FR) souhaite confier sa réalisation au vaudois Orllati Real Estate SA (ORE SA) – n’a pas pleinement convaincu dans les rangs du Conseil général. Il planait mardi soir un possible ajournement du vote autorisant la signature de droits distincts et permanents (DDP) pour une durée de nonante-neuf ans sur la friche industrielle, finalement accepté plus largement.

«Nous devons prendre la décision du siècle pour Estavayer et la Broye. Il n’y a pas d’urgence absolue à conclure le deal ce soir.» Gilles Borgognon, conseiller général indépendant à Estavayer

De nombreuses voix ont critiqué de n’avoir eu que treize jours pour étudier le contrat-cadre ficelé. «Nous devons prendre la décision du siècle pour Estavayer et la Broye. Il n’y a pas d’urgence absolue à conclure le deal ce soir», a mis en garde l’indépendant Gilles Borgognon. «Il faut entendre les warnings de la population. M. le syndic, arrêtez cette pression inutile et intégrez-nous aux réflexions de manière anticipée», a abondé Thierry Roulin, du groupe Vernay, rejoint par les groupes PS-Les Verts et Le Centre.

D’autres ont soulevé le risque de confier l’ensemble des lots au même promoteur, à l’image du PLR Tom Bise: «Ne serait-il pas plus judicieux de céder une seule parcelle et de laisser la porte ouverte à des acteurs communaux?» Favorable, la commission des finances s’est toutefois interrogée sur la perception d’une redevance réduite à 1 franc du m² à la signature de chaque DDP et non sur l’ensemble de la zone réservée.

«Est-ce que vous nous faites confiance? On travaille depuis deux ans sur ce dossier. Je vous en conjure, avançons pour une fois! Cette zone ne nous rapporte rien depuis dix ans. Il y a urgence, des entreprises locales veulent s’installer!» Eric Chassot, syndic d’Estavayer-le-Lac

«Il ne s’agit pas d’approuver une vente exclusive à ORE SA, mais d’y aller de façon échelonnée et arrêtable à tout moment», a tenté de rassurer le syndic Eric Chassot, vantant «la solution la moins risquée», avant de se fâcher. «Est-ce que vous nous faites confiance? On travaille depuis deux ans sur ce dossier. Je vous en conjure, avançons pour une fois! Cette zone ne nous rapporte rien depuis dix ans. Il y a urgence, des entreprises locales veulent s’installer!»

