Hockey sur glace – Le Canada battu, la Suisse jouera une «finale» contre l’Allemagne La première place du groupe A aux Mondial en Finlande se jouera mardi dans le duel entre Suisses et Allemands. Le Canada a perdu contre le Danemark. Yves Desplands

Peter Regin trompe le portier canadien Christopher Driedger pour inscrire le 2-0. AFP

Battu par la Suisse samedi, le Canada a subi lundi une deuxième défaite au Mondial en Finlande. Les joueurs à la feuille d’érable se sont inclinés lundi soir contre le Danemark 2-3.

Une entrée en matière désastreuse des joueurs de Claude Julien, qui ont encaissé deux buts par Markus Lauridsen (10e) et Peter Regin (15e) dans le premier tiers, a annihilé leurs chances de victoire. Si Max Comtois (23e) a ramené de la couleur dans les rangs canadiens, les Danois ont enfoncé le clou en troisième période, par Mathias Bau (53e). La réussite de Ryan Graves (57e) n’a servi à rien.

Avant la dernière ronde, les Canadiens pointent au quatrième rang (12 points), derrière, la Suisse (18), l’Allemagne (15) et le Danemark (12). La rencontre entre la Suisse et l’Allemagne, mardi (11 h 20), devient donc une «finale» de groupe. Derrière, le Canada jouera sa position contre la France (mardi, 19 h 20) et le Danemark contre la Slovaquie (mardi, 15 h 20).

La Grande-Bretagne reléguée

Dans le groupe B, l’Autriche s’est sortie d’un cauchemar contre la Grande-Bretagne en s’imposant finalement 5-3 grâce à un dernier tiers de feu.

Menés 0-2 après deux périodes, et en danger de relégation, les Autrichiens ont retourné la situation en un peu plus de dix minutes. Ali Wukovits a ramené son équipe dans le match à la 45e, avant que les Britanniques ne reprennent deux longueurs d’avance grâce à Cade Neilson (47e). Mais Dominique Heinrich (48e), Benjamin Nissner (52e) et Thomas Raffl (59e) ont fait passer leur équipe en tête, définitivement, Peter Schneider scellant le score à 44 secondes de la sirène (60e).

Derniers, les Britanniques sont relégués avec l’Italie. Les Autrichiens pointent provisoirement à la 6e place.

