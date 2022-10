Octobre rose au CHUV – «Le cancer est toujours une rupture dans la trajectoire de vie» Psychologue au CHUV, Anne Dunand rappelle que les souffrances engendrées par la maladie peuvent être multiples mais que la psycho-oncologie est là pour y répondre. Romaric Haddou

«Dans le cas d’un cancer du sein, des difficultés liées à l’image et au vécu corporel sont fréquentes», rapporte la psychologue Anne Dunand. Getty Images/iStockphoto

Dans le cadre d’Octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, le CHUV met cette année l’accent sur la psycho-oncologie. Une spécialité «désormais partie intégrante du parcours de soins» et qui fait l’objet d’une conférence publique ce jeudi 6 octobre. Parmi les intervenants, Anne Dunand, psychologue au Service de psychiatrie de liaison de l’hôpital universitaire.



Quel type de difficultés psychologiques observez-vous chez les personnes souffrant d’un cancer? C’est toujours une rupture dans la trajectoire de vie des patients et patientes, mais chacun réagit et fait face avec ses ressources personnelles. Dans le cas d’un cancer du sein, des difficultés liées à l’image et au vécu corporel sont fréquentes. Plus généralement, il peut y avoir de la tristesse, de l’inquiétude, de la colère ou encore de la frustration. Le fait que le cancer soit une maladie potentiellement mortelle a un impact psychique important. Des symptômes comme les troubles anxieux et dépressifs peuvent apparaître. Nous observons aussi des conséquences qui dépassent l’individu et son ressenti, je pense à un changement de dynamique familiale ou en termes d’insertion sociale. Pour nuancer, je souligne que la maladie a toujours un impact mais que toutes les situations ne nécessitent pas une prise en charge. La psycho-oncologie fait partie du dispositif, comme les autres spécialités.

Cet aspect a-t-il été négligé par le passé? Au CHUV, des psychologues sont associés au Service d’oncologie depuis 2009 et, avant cela, il y avait déjà une forte attention sur la question. Ce n’est pas nouveau puisque les conséquences de la maladie ont été identifiées depuis longtemps. Par contre, les progrès médicaux font qu’il y a désormais de plus en plus de survivants du cancer et de patients qui vivent plusieurs années avec la maladie. Des enjeux apparaissent: comment fait-on pour reprendre le cours de sa vie après avoir lutté contre le cancer? Comment peut-on investir sa vie actuelle lorsqu’on sait que la maladie est toujours présente?

Quels conseils souhaitez-vous donner à l’occasion d’Octobre Rose? Il me semble important que les patientes et patients parlent de l’expérience de leur maladie, que ce soit auprès des professionnels ou de leurs proches. Ce n’est pas simple, l’entourage s’investit souvent beaucoup aux côtés de la personne malade durant les traitements et peut donner l’impression de vouloir passer à autre chose ensuite. Au niveau sociétal, le fait qu’il puisse y avoir une fatigue résiduelle ou des besoins particuliers après la convalescence est mieux entendu mais n’est toujours pas une évidence. Il faut donc le rappeler.

