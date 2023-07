Élection complémentaire à la Municipalité d’Orbe – Le candidat d’Union Libre prend un siège au PLR Denis Tschannen l’emporte avec près de deux tiers des voix contre Sandrine Celii. Sa formation centriste est désormais la plus forte. Jérôme Cachin

Né en 1958, Denis Tschannen, de la formation centriste Union Libre, fait son entrée à la Municipalité, en remplacement de la PLR Myriam Schertenleib. Union Libre

Les Urbigènes ont tranché de manière très nette. Denis Tschannen, d’Union Libre, sera le nouveau membre de la Municipalité. Il obtient 795 voix (62,8%). Son score progresse fortement depuis le premier tour du 18 juin, lors duquel il avait recueilli 638 voix (47,8%), juste pas assez pour être élu.

Sa seule concurrente, la libérale-radicale Sandrine Celii, ne glane que 428 voix (33,8%), moins qu’au premier tour. Elle n’est pas parvenue à conserver le siège de sa collègue de parti, Myriam Schertenleib, démissionnaire pour raison professionnelle.

«Le taux de participation (24,5%) est encore plus bas qu’au premier tour (25,9%).»

Les voix du troisième candidat du premier tour, l’indépendant Philippe Simone, se sont reportées sur Denis Tschannen, alors même que le taux de participation (24,5%) est encore plus bas qu’au premier tour (25,9%).

Première force politique

Avec cette élection complémentaire à la Municipalité, Union Libre s’impose comme la première force politique d’Orbe. Cette formation centriste dispose désormais de deux sièges (sur cinq), dont celui de la syndique, Mary-Claude Chevalier. D’ailleurs, celle-ci a été élue contre la PLR Myriam Schertenleib en 2021.

Le PLR ne compte plus qu’un représentant et les socialistes ont deux sièges. Au Conseil communal, Union Libre est le groupe le plus nombreux, juste devant le PLR et le PS.

