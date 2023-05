Gymnase d’Échallens – Le Canton a court-circuité la loi sur les marchés publics Deux organismes professionnels sont au Tribunal fédéral pour forcer le Canton à respecter la loi. Le projet de gymnase à Échallens pourrait être retardé. Sylvain Muller

Le projet architectural du futur gymnase d’Échallens a été réalisé à partir d’éléments conçus initialement pour le projet du gymnase d’Aigle. Giorgis Rodriguez Architectes

Présenté en grande pompe au Conseil communal d’Échallens en décembre dernier, puis à la population au début de l’année, le projet du gymnase d’Échallens se heurte à un gros écueil: la section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA Vaud) et l’Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois (Upiav) ont lancé une procédure juridique contre le Canton pour non-respect de la loi sur les marchés publics. Même si l’effet suspensif n’a pas été accordé, il existe une possibilité que le projet soit retardé.