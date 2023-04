Crise énergétique – Le Canton a déboursé 3 millions en vue de la pénurie Préparer des plans et sécuriser les bâtiments vitaux du territoire en cas de black-out ou de délestage l’hiver dernier a eu un coût. Erwan Le Bec

Pour se préparer au pire, le Canton n’a pas lésiné sur les moyens. Derrière la gestion et la préparation de la crise, comme ici à Gollion avec l’état-major cantonal de conduite (EMCC), c’est l’installation de génératrices, sur des bâtiments qui n’étaient pas pensés pour, qui a notamment eu un coût. PATRICK MARTIN/24 HEURES

On ne saura pas ce que l’extinction des enseignes lumineuses non indispensables a permis d’économiser l’hiver dernier en termes de kilowattheures. En revanche, on sait combien le Canton de Vaud a injecté dans son dispositif de crise destiné à se préparer aux pénuries, black-out et autres délestages alors tant redoutés.

En tout, c’est 3 millions de francs. Le dispositif au nom de code Inopia – du latin «manque, disette, défaut, privation» (déf. Gaffiot) –, mis en place par les autorités et piloté par l’état-major cantonal de conduite (EMCC), a été alimenté par des fonds non compris dans le budget ordinaire. La facture comprend l’essentiel des mesures mises en place en vue d’une crise qui n’est finalement pas venue mais, ont répété les autorités, elles restent utiles en vue d’un hiver 2023/2024 toujours aussi tendu.

1,7 million

Dans le détail, le dispositif de crise a injecté 321’000 fr. dans son noyau comprenant la hotline, les personnes affectées à la hotline, ainsi que dans les cellules mises en place par les préfectures. Les moyens RH ont essentiellement touché l’EMCC, et peu les astreints de la protection civile.

S’y ajoute 1,7 million, le gros du morceau, dans la sécurisation des 31 sites considérés comme vitaux par l’État pour son fonctionnement. C’est surtout l’adaptation technique et la mise en place de génératrices (louées ou achetées) et de leur système qui ont alourdi la facture. Là-dedans, sans doute les innombrables ampoules, minuteurs et autres outils – informatiques notamment – installés par le Canton dans ses propres bâtiments ou structures techniques.

Aides aux communes

On citera encore 366’000 francs dans les aides aux communes. Elles ont surtout été allouées aux PRU, les fameux points de rencontre d’urgence décriés par les autorités locales. Ce montant comprend entre autres la signalisation ou encore le prêt de matériel de communication, mais pas les locaux.

