Site inscrit à l’Unesco – Le Canton a trouvé une loi pour financer Lavaux

C’est un serpent de mer, ou – devrait-on dire – de lac. Le seul site vaudois inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité se bat depuis l’existence de son association de gestion – en 2013, soit six ans après son inscription – pour obtenir un soutien pécuniaire pérenne du Canton. Ce devrait enfin être le cas bientôt grâce à une convention de collaboration, a décidé le Conseil d’État fin décembre.

«C’est un joli cadeau de Noël! Et deux bonnes nouvelles: notre reconnaissance légale et un partenariat avec le Département de l’éducation et de la culture.»

Vincent Bailly, directeur de Lavaux Patrimoine mondial