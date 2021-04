Patrimoine mis en valeur – Le Canton apporte une aide financière au Musée unique de Sainte-Croix Via la loi sur l’appui au développement économique (LADE), le Conseil d’État a validé une aide à fonds perdu d’un million de francs maximum pour l’institution dont les travaux de construction doivent débuter cet été. Frédéric Ravussin

Le Musée unique rassemblera les collections du CIMA, du Musée des arts et sciences et du Musée Baud. LVPH ARCHITECTE

Le conseiller d’État Pascal Broulis l’avait expliqué en décembre 2018: le Canton ne vient jamais en appui pour l’achat d’une collection, même si elle revêt une importance patrimoniale aussi grande que les 240 boîtes à musique et automates du Musée Baud de L’Auberson. Non sans oublier de préciser que le projet de Musée unique de Sainte-Croix – dont cette collection est l’une des cartes maîtresses – était en revanche éligible sous l’angle économico-touristique. Seize mois plus tard, la parole s’est transformée en acte. Le gouvernement a décidé d’accorder une aide à fonds perdu LADE (loi sur l’appui au développement économique) au projet qui consiste à réunir les trésors du Centre international de mécanique d’art (CIMA), du Musée des arts et sciences et du Musée Baud.

«Fort de ce nouveau soutien, nous pouvons avancer dans la concrétisation du projet.» Robert Martin, président du comité de pilotage du Musée unique

La manne sollicitée en septembre représente le 14,5% du coût de construction. Sans toutefois excéder le million de francs. De quoi ravir Robert Martin, président du comité de pilotage: «C’est un signe fort de reconnaissance envers notre savoir-faire mécanique. Avec ce nouveau soutien, nous pouvons avancer dans la concrétisation de ce projet.» Soit lancer le devis général, les soumissions, puis les travaux de transformation du bâtiment du CIMA sous le toit duquel seront réunies les trois collections.

Travaux à l’été

La recherche de fonds se poursuit en vue de consolider le financement total qui se monte à 9,86 millions de francs, rachat de la collection Baud compris. «À cet égard, la décision du Canton est importante, car plusieurs fondations et mécènes attendaient de connaître sa position pour nous soutenir», affirme Robert Martin. Elles avaient déjà en partie été rassurées par le soutien apporté fin mars par le Conseil communal. «Cet engagement pris par les autorités (ndlr: une ligne de crédit au bilan communal d’un montant maximal de 2,69 millions) est ainsi réduit d’un million grâce au Canton», reprend-il.

Les travaux de transformation devraient débuter cet été ou à l’automne pour douze mois. Objectif: une ouverture à fin 2022.

