École et direction générale – Le Canton avance dans sa réforme agricole à Moudon Le Conseil d’État a récemment validé le choix visant à densifier le site de Grange-Verney pour la formation et à créer un «pôle gare» pour l’administration cantonale. Sébastien Galliker

Directeur de la DGAV, Pascal Hottinger souhaite que ni le plan d’affectation régissant le site de Grange-Verney ni la surface agricole ne soient touchés dans le cadre du développement souhaité par le Canton de Vaud. JEAN-PAUL GUINNARD

Près de deux ans après avoir acté la fermeture du site de Marcelin, sur les hauts de Morges, pour réunir la filière des cultures spéciales (viticulture, arboriculture et maraîchage) à Changins et l’école d’agriculture à Moudon, le Conseil d’État vient de valider ses intentions sur le dossier Imago. L’enseignement, et tout ce qui touche à la formation agricole, s’installera sur le site de Grange-Verney. L’administration de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) sera localisée dans un nouveau pôle à créer dans le secteur de la gare de Moudon, a communiqué le Canton.