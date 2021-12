Propagation vaudoise du SARS-CoV-2 – Le canton compte six cas Omicron confirmés et une quarantaine de suspicions Le variant représente 2,8% des infections dans le canton et entre 10% et 20% au niveau suisse. Le délai d’attente avant la 3e dose est réduit à quatre mois. Marie Nicollier

La forte propagation d’Omicron va encore compliquer le quotidien des hôpitaux (ici, le CHUV). FLORIAN CELLA

Le Département vaudois de la santé dénombre à ce jour six cas Omicron confirmés, soit 2,84% des nouvelles infections Covid. «Des analyses de génomes sont encore en cours pour 24 cas supplémentaires avec présomption forte, détectés la semaine passée. Et 19 cas supplémentaires de présomption ont été détectés hier soir.»

«Les cas pourraient doubler tous les trois à quatre jours.» Patrick Mathys, OFSP

Le variant Omicron, plus contagieux que Delta, se propage à vitesse grand V. Au niveau suisse, il représente désormais entre 10% et 20% des infections (contre 2,7% le 3 décembre). «Le variant Omicron n’a pas seulement frappé à notre porte, il est déjà entré et se répand dans la pièce, a indiqué Patrick Mathys, responsable de la section Gestion de crise et coopération internationale à l’OFSP. Les cas pourraient doubler tous les trois à quatre jours. Nous devons nous préparer à un grand nombre de personnes malades dans un délai extrêmement court.» La pression sur les hôpitaux va probablement encore augmenter.