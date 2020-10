Coronavirus – Le canton de Berne impose le port du masque dans les espaces clos Le masque sera obligatoire dans les gares, les magasins et l’ensemble des lieux clos du canton de Berne dès lundi. Les clients des bars, restaurants et discothèques pourront se démasquer à condition de rester attablés.

Le canton de Berne resserre la vis face à la pandémie de Covid-19. KEYSTONE

Le canton de Berne impose à son tour le port du masque dans les espaces clos destinés au public comme les gares, les magasins, les musées et les lieux de culte. Autre mesure annoncée mercredi par le Conseil-exécutif pour freiner la propagation du Covid-19, les clients des bars, des clubs de loisirs et des restaurants devront être assis.

«La pandémie de coronavirus est pour toutes et tous synonyme de restrictions de grande ampleur», a souligné le conseiller d’État bernois Pierre Alain Schnegg, ajoutant que la population était largement entravée dans son quotidien. L’obligation de porter le masque, qui entre en vigueur lundi, est valable dans un premier temps jusqu’au 31 janvier 2021.

«Nous assistons aujourd’hui à une forte recrudescence des cas», a relevé le président du gouvernement qui estime que de nouveaux efforts sont nécessaires et que de nouveaux sacrifices devront être consentis. Pour Pierre Alain Schnegg, le port du masque est un signe extérieur que la maladie est bien là.

Dès lundi

L’obligation de porter le masque s’appliquera dans les magasins, les centres commerciaux, les offices de poste, les musées, les théâtres, les bibliothèques, les bâtiments administratifs, les lieux de culte, les cinémas et les gares y compris les quais et les passages souterrains. La mesure entre en vigueur lundi.

Dans les bars, les discothèques, les restaurants et les clubs de loisirs, les clients pourront enlever leur masque pour autant qu’ils restent attablés. Le gouvernement a aussi décidé que les bars, les clubs de loisirs, les discothèques et les salles de danse ne pourront pas accueillir plus de 300 personnes à la fois.

Augmentation du nombre de cas

Au cours des deux dernières semaines, 285 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été recensés en moyenne dans le canton de Berne, soit 41 environ par jour. Les hôpitaux bernois enregistrent une légère hausse des admissions liées au Covid. Une fête de famille peut devenir un foyer de contamination, a mis en garde le canton.

L’obligation de porter le masque ne s’applique ni dans les espaces clos des écoles publiques ou des écoles privées qui sont soumises à la surveillance de la Direction de l’instruction publique et de la culture ni dans les espaces fermés des hautes écoles.

Le port du masque de protection n’est pas non plus imposé dans les zones d’entraînement des salles de sport et de fitness. Mais il l’est en revanche dans les espaces qui ne sont pas dédiés à la pratique sportive comme les vestiaires ou la réception.

ATS/NXP