Soutien face au coronavirus – Le Canton de Genève versera 35 millions de plus aux entreprises

À Genève, les entreprises touchées par la crise du Covid-19 bénéficieront d’un soutien supplémentaire. Afin de répondre aux nombreuses demandes, le Grand Conseil a voté jeudi en urgence 35 millions de francs supplémentaires d’aide à fonds perdu en leur faveur.

L’enveloppe initiale s’élevait à 40 millions. Or ce montant, qui correspond à l’estimation des besoins en avril, a été atteint, a indiqué la conseillère d’État Fabienne Fischer, en charge de l’Économie. Cette aide concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires s’est contracté entre 25% et 40% en 2020 et au premier semestre 2021 et qui ne sont pas couvertes par les aides fédérales.

Le deuxième volet de la modification de la loi relative aux aides financières extraordinaires de l’État est lié aux contributions complémentaires que le Conseil fédéral verse aux cantons particulièrement touchés. Le Conseil d’État demande d’attribuer les 21,33 millions supplémentaires aux entreprises bénéficiaires.

Comme lors des précédents débats sur les aides aux entreprises, la gauche a soutenu un amendement conditionnant le versement des aides à la préservation des emplois. Elle n’a pas été suivie par la majorité. Au final, ces aides ont été adoptées par 83 oui et 8 non.

