Numérisation croissante – Le canton de Neuchâtel étend son offre de wifi gratuit Un accès à Internet sera disponible dans plus de 300 lieux publics neuchâtelois.

Le wifi gratuit est désormais accessible sur plus de 600 antennes associées à 300 sites dans les administrations publiques. KEYSTONE/Stefan Meyer

Le canton de Neuchâtel offre un wifi gratuit et sécurisé pour tout le monde, disponible dans plus de 300 lieux publics. Offrant une solution unifiée, FREEWIFI.ne est le fruit d’une étroite collaboration entre le secteur public et le secteur privé.

L’offre a été dévoilée mardi à Neuchâtel en présence notamment de la nouvelle conseillère d’État Crystel Graf, en charge de la numérisation. Après une première étape de déploiement, le réseau est désormais accessible sur plus de 600 antennes associées à 300 sites dans les administrations publiques, en particulier dans les zones les plus denses.

Dans le contexte de la numérisation croissante de la société, l’accès à internet devient progressivement un besoin universel, ont relevé les intervenants. Initié en 2015 avec le projet NEMO, FREEWIFI.ne est issu d’un partenariat public-privé, avec notamment l’État de Neuchâtel, les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Hôpitaux et culture

Le secteur privé est représenté de son côté par ello communications, Groupe E et Arcantel. Le bilan positif de la première phase a décidé les partenaires à poursuivre l’extension du réseau. C’est ainsi que d’autres institutions publiques l’ont rejoint comme les hôpitaux publics et plusieurs institutions culturelles.

Les communes et les entreprises qui le souhaitent peuvent y adhérer. L’idée consiste à étendre le nombre d’antennes et de points d’accès, avec l’objectif d’améliorer la couverture dans tous les lieux connaissant une fréquentation significative. Des travaux sont engagés pour améliorer le confort d’utilisation et la sécurité.

Le développement futur du réseau fera par ailleurs l’objet d’une réflexion autour de l’interconnexion des objets, de l’accès internet simplifié pour un nombre défini de prestations publiques, de services applicatifs et de prestations interactives sur les différentes zones couvertes.

ATS

