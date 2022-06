Lutte suisse – Le canton de Vaud a eu sa part de lauriers à la Fête cantonale à Aigle Aigle a installé les arènes de sciure pour deux jours de spectacle populaire. Jeunes espoirs et adultes ont montré la richesse de ce sport traditionnel. Alice Caspary

Samedi, près de 200 jeunes lutteurs & espoirs étaient réunis à Aigle pour la Fête cantonale de lutte suisse. JEAN-PAUL GUINNARD

Sur la grande étendue d’herbe qui longe l’avenue des Glariers à Aigle, cinq cercles de sciure ont été disposés. Toute la journée de ce samedi 11 juin, les combats des jeunes lutteurs et espoirs (de 8 à 18 ans) s’y sont tenus, pour la 54e édition. Dimanche, la catégorie adulte de la Fête cantonale vaudoise de lutte suisse a vu s’affronter plus de 100 lutteurs romands, pour la 99e année. Dont le premier couronné fédéral vaudois Steve Duplan, qui s’est retrouvé en 2e position. Mais aussi le meilleur lutteur romand à ce jour, Benjamin Gapany, qui a brillamment remporté la finale contre Lario Kramer, de Kerzers, après 7 minutes et un saut croisé.