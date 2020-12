Jeu de société – Le Canton de Vaud a son Monopoly Le golf de Villars, la ville de Nyon, le château d’Aigle ou encore le musée Chaplin sont en vente… virtuelle, sur le célébrissime jeu de plateau. Christophe Boillat

Conçue depuis mars déjà, l’édition vaudoise est commercialisée depuis ce mardi. DR

Vous avez toujours voulu vous offrir le musée Chaplin, le golf de Villars, Glacier 3000, les villes de Nyon, Montreux ou Vevey, ou encore le château d’Aigle? Vous pouvez désormais le faire… via Monopoly Vaud. Cette édition du jeu américain est commercialisée depuis ce mardi.

La version lausannoise était sortie en 2002, puis rééditée l’an passé. Comme pour cette édition, ou celle de Bienne ou de Lucerne, pour exemples, il s’agira évidemment sur Monopoly Vaud d’acheter des rues ou avenues, des entreprises, des «curiosités», ou des villes pour y ériger, qui des maisons, qui des hôtels; tout en évitant de sombrer dans la prison du Bois-Mermet!

69 fr. 90

Le Monopoly (monopole en anglais) est un des jeux de société les plus célèbres et parmi les plus populaires au monde. Il a été conçu sous sa forme actuelle il y a 85 ans. Son plateau est composé de 40 cases.

Conçu pas la société liechtensteinoise Unique Gaming Partners, l’édition vaudoise est vendue en édition limitée chez Manor, Franz Carl Weber et sur Spieleshop24.ch au prix de 69 fr. 90.