Coronavirus – Le canton de Vaud annonce la fin du régime d’exception Le taux de reproduction du virus COVID 19 a dépassé la valeur limite de 1, le Conseil d’Etat met fin au régime d’exception dès minuit ce dimanche. Et cela durera en principe jusqu’au 22 janvier. Rédaction

Dans un communiqué, le Conseil d’Etat déclare avoir pris acte de cette situation et applique l’Ordonnance COVID-19 situation particulière. Compte tenu de l’évolution du taux de reproduction du virus COVID 19 dans le Canton de Vaud, désormais supérieur au seuil de 1 (0.9 dès mardi) et en progression depuis jeudi 31 décembre 2020, Il arrête la fin du régime d’exception, à l’instar d’autres cantons romands, et le renforcement des restrictions sanitaires découlant du droit fédéral.



Ce nouveau régime prendra effet dimanche 3 janvier 2021 à minuit et sera en principe appliqué jusqu’au 22 janvier, conformément à ce prévoit l’ordonnance fédérale.

Dès lundi seront fermés: les établissements publics, discothèques, night-clubs, bars, restaurants (y compris les restaurants situés sur les pistes de ski), salons de jeu, casinos et autres buvettes.

Quelques exceptions

En revanche, resteront ouverts: les cantines d’entreprise ou scolaires, pour leurs clients seulement; les restaurants et bars d’hôtels également pour leurs clients seulement (avec des heures d’ouverture jusqu’à 23h), les établissements de vente à l’emporter et/ou qui livrent des repas à domicile

Il en va de même pour les commerces et établissements de service (coiffeurs, banques, etc.), y compris les libres-services (shops de gare, stations de lavage par exemple). Ils pourront rester ouverts, sauf entre 19h et 6h et le dimanche (seules les boulangeries et les pharmacies peuvent être ouvertes le dimanche).

Ne sont pas concernés par ces restrictions les établissements des soins, les services sociaux, les administrations publiques, les guichets de gare et les locations de voitures.

Sur lac de Joux

A la liste des fermetures annoncées dans le communiqué figurent notamment les cinémas, les musées, les zoos, les infrastructures sportives y compris tennis, fitness, salles de grimpe ou autre. Ne sont pas concernés les manèges pour chevaux et les remontées mécaniques pour le ski. Si les patinoires artificielles seront fermées, il Il sera néanmoins possible de patiner sur lac de Joux.