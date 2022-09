Votation cantonale – Le Canton de Vaud aura un Conseil de la magistrature Le dépouillement a livré son verdict. À 65,18%, les électeurs vaudois ont accepté de créer un organe unique de surveillance de la justice. Vincent Maendly

Le Conseil de la magistrature surveillera l’Ordre judiciaire et rendra auprès du Grand Conseil un préavis sur les candidats aux postes de juge cantonal, procureur général et procureur général adjoint. LAURENT CROTTET

Unique objet cantonal soumis au vote ce dimanche, le Conseil de la magistrature a passé la rampe. Les chiffres sont tombés à 15h40 et laissent apparaître un résultat net: 65,18% de oui, 26,48% de non et 8,34% de bulletins blancs. Le taux de participation s’élève à 51,36%, il profite grandement de la concomitance des votations fédérales. Car le sujet, pour le moins technique, n’a pas passionné les foules.

En créant un Conseil de la magistrature, le Grand Conseil a modifié la Constitution, entraînant un référendum automatique. Si la gauche radicale et l’UDC – et une minorité du PLR – étaient opposés à la création de cet organe, aucun comité du non ne s’est organisé, si bien qu’il n’y a pas eu de campagne ni de véritables débats publics. Les opposants dénonçaient une perte du contrôle démocratique sur la justice par le fait que le Grand Conseil, représentant du peuple, perdait des prérogatives sur cette surveillance qui s’exerçait jusque-là au travers de plusieurs commissions et institutions.

Neuf membres

Le Conseil de la magistrature verra donc le jour le 1er janvier prochain. Ce nouvel organe sera composé de deux membres du Tribunal cantonal, d’un magistrat de premier instance, de deux membres du Ministère public, de deux avocats, dont un ancien bâtonnier, et de deux personnes dites de «la société civile».

Cet aréopage aura comme mission la surveillance administrative du Tribunal cantonal et du Ministère public, ainsi que la surveillance disciplinaire de l’ensemble des magistrats. Il aura aussi la mission de donner un préavis sur les candidats aux postes de juge cantonal et de procureur général. Mais il reviendra toujours au Grand Conseil de les élire.

