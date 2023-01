Fin décembre dernier, on trouvait sur le site internet de cet auguste journal une «étude» permettant au lecteur de déterminer, à partir de son revenu et de sa situation familiale, où il aurait fiscalement le plus intérêt à s’installer, et a contrario d’où il devrait s’enfuir le plus vite possible, cartes à l’appui.

On vous le donne en mille: selon ce calcul, auquel manque curieusement l’impôt fédéral direct, il faut aller vivre à Zoug ou à Schwytz, dont la félicité fiscale teintée de bleu sur la carte contraste violemment d’avec le rouge infernal de l’ensemble de la Suisse occidentale, de Genève à Berne et Bâle-Campagne, Vaud bien entendu compris, vastes espaces de tonte éhontée du contribuable, toutes choses étant égales par ailleurs.

«L’arc lémanique, fiscalement un peu plus cher, n’en reste pas moins plus dynamique, aux plans démographique et économique.»

Sauf que, justement, les choses ne sont pas égales par ailleurs. D’abord, une différence de fiscalité cache bien souvent une disparité de prestations: ainsi le canton de Vaud, fiscalement un peu plus cher certes, a introduit le revenu d’insertion et le plafonnement des primes d’assurance-maladie à 10% du revenu, ce qu’aucun canton fiscalement avantageux ne propose.

Ensuite, les opportunités professionnelles, les salaires, les coûts de logement et d’assurance-maladie obligatoire varient énormément d’une région à l’autre. Bien plus que la fiscalité, ce sont ces différences massives d’opportunités, de revenus, de loyer, de primes qui viennent déterminer le revenu disponible des ménages – ce qu’il leur reste une fois ces dépenses obligatoires acquittées.

Enfin, la fiscalité ne joue visiblement pas un grand rôle dans l’évolution comparée des régions de notre pays. L’arc lémanique, fiscalement un peu plus cher, n’en reste pas moins plus dynamique, aux plans démographique et économique, qu’une Suisse centrale plus avantageuse de ce point de vue. Pourquoi? Parce qu’il bénéficie d’excellentes conditions-cadres, dont certaines directement dues à une base fiscale plus solide: diversité économique, opportunités d’emploi, infrastructures ouvertes sur le monde, excellentes hautes écoles. En sus d’avantages moins chiffrables - paysages, climat, culture, sport et loisirs, ce qui fait la «qualité de vie» – qui viennent largement contrebalancer la charge fiscale un peu plus élevée de la région. En bref: ici, on en a pour son argent.

Libertés cantonales

Nous vivons dans un État fédéral qui laisse de grandes libertés aux cantons quant aux politiques qu’ils mènent, et c’est très bien ainsi. À l’opposé de certaines régions du pays qui ont choisi un modèle «faible fiscalité, services de base» - en gros, la Suisse centrale et orientale -, la Suisse occidentale a choisi un modèle «fiscalité solide, services à la hauteur» qui, mesuré en termes de dynamisme démographique et économique, est le meilleur du pays depuis trente ans.

En d’autres termes, notre modèle est un succès retentissant. Il nous faut le préserver.

Pierre Dessemontet Afficher plus Député socialiste, syndic d’Yverdon-les-Bains

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.