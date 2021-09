Citoyenneté – Le Canton de Vaud invente le logiciel faiseur de Suisses Le Canton met en ligne deux outils dernier cri pour se préparer au test de connaissance en vue d’une naturalisation. Claude Beda

Qui est Dame Helvetia? La réponse se trouve dans le nouveau tutoriel de l’État de Vaud. VQH

Non le «Schwyzerdütsch» n’est pas une spécialité culinaire! Et la garde suisse ne protège pas le Carnaval de Bâle, ni le CIO à Lausanne, mais bien le pape à Rome. Le Canton de Vaud a mis en ligne jeudi sur son site deux outils interactifs dynamiques, uniques en Suisse, dont le but est de faciliter l’apprentissage des candidats à la naturalisation qui se préparent au test de connaissances.

«Il est permis de demander aux candidats combien de municipaux siègent à Goumoëns, mais pas quelle pointure chausse le syndic.» Philippe Leuba, conseiller d’État

«Il s’agit également de combler nos lacunes constitutionnelles et de tenir compte du durcissement du droit fédéral, explique le conseiller d’État Philippe Leuba. En 2019, des questions posées à Nyon ne respectaient pas le cadre légal. Ce qui a donné lieu à des procédures qu’il faut bannir. Il est permis de demander aux candidats à la naturalisation combien de municipaux siègent à Goumoëns, mais pas quelle pointure chausse le syndic.»