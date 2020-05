L’invité – Le Canton de Vaud ne devrait-il pas injecter de l’argent à fonds perdu? Jacques Nicolet se demande si le gouvernement cantonal ne doit pas faire plus pour les entreprises vaudoises. Opinion Jacques Nicolet

La crise sanitaire que nous vivons nous promet une sortie difficile et il est probable que notre quotidien et nos comportements sociaux changent sérieusement.

La consommation de proximité a retrouvé ses lettres de noblesse et les circuits courts se sont réinventés. L’agriculture et le monde de la production de denrées alimentaires ont fait preuve d’ingéniosité pour assurer en continu l’approvisionnement de la population en produits de qualité et de proximité. Les restaurateurs ont relevé le défi par la confection de repas à l’emporter, tout comme il faut saluer le talent de certains secteurs à se réinventer afin de produire du matériel sanitaire. Les acteurs de notre système de santé ont été grandioses et de nombreux collaborateurs dans divers domaines ont assuré avec succès la poursuite de leurs activités.

«Notre économie souffre de cette crise et craint sérieusement pour la pérennité des activités et des emplois»

Mais notre économie souffre de cette crise et craint sérieusement pour la pérennité des activités et des emplois, avec le risque que le chômage augmente dangereusement. Nos entreprises, nos PME et nos indépendants auront-ils la force et la capacité financière de redémarrer durablement leurs activités, permettant d’honorer leurs engagements financiers et les salaires?

Des mesures à hauteur de 63 milliards de francs ont été annoncées par la Confédération, permettant de venir en aide et d’atténuer les effets de la crise pour de nombreux secteurs. Ces mesures sont à saluer, alors que peu de pays au monde ont débloqué un tel montant, équivalent presque au budget annuel.

Parallèlement, notre gouvernement cantonal a annoncé des mesures, pour la majorité sous forme de prêts sans intérêt et de cautions, c’est un bon premier geste, mais ces mesures seront-elles suffisantes? Les cautionnements sans intérêt préserveront temporairement les liquidités des entreprises, au risque de reporter le problème avec de probables difficultés au moment d’assurer le remboursement des prêts.

La capacité de faire plus

Notre gouvernement cantonal a perçu 250 millions de francs de la répartition du bénéfice de la BNS, et durant les vingt dernières années notre Canton a récolté des sommes considérables notamment au travers des impôts, permettant à notre gouvernement d’assainir la dette qui se montait à près de 9 milliards de francs, d’assurer de nombreux investissements, de financer une politique sociale et de présenter depuis quinze ans des comptes bénéficiaires de plusieurs centaines de millions de francs par an.

La situation financière de notre Canton est saine grâce aux efforts des contribuables, de l’économie, des PME et des Communes. Notre Canton a aujourd’hui la capacité de faire beaucoup plus pour atténuer de façon importante les effets de cette crise.

Ne serait-il pas judicieux d’injecter dans notre économie l’argent issu du travail des Vaudois en attribuant à fonds perdu et sous condition, plusieurs centaines de millions de francs afin de pérenniser nos entreprises et de préserver les emplois?