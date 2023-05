Un vote «insignifiant»? – Le Canton de Vaud ne se séparera plus de sa majuscule Qu’importe les règles typographiques: l’Administration vaudoise devra toujours utiliser un «C» capital quand elle écrit le mot canton, ont décidé les députés. Vincent Maendly

La motion de Stéphane Masson a pour but de réaffirmer la souveraineté du Canton. Florian Cella

Certaines décisions du parlement sont plus capitales que d’autres pour les Vaudois. Celle prise mardi par les députés ne chamboulera pas leur quotidien: le Conseil d’État est sommé de modifier une directive de son Bureau d’information et de communication (BIC). Plus question de faire la distinction entre le Canton de Vaud – au sens de l’État – et le canton de Vaud (avec «c» minuscule), au sens géographique: la majuscule doit s’imposer en toutes circonstances dans les écrits produits par l’administration.