Lutte contre le Covid-19 – Vaud offre deux heures de congé aux écoliers qui se font vacciner Le Canton encourage les jeunes à se vacciner dès 12 ans. Sur demande, deux heures seront accordées aux élèves qui ont rendez-vous pour la vaccination.

Les autorités politiques et sanitaires du canton de Vaud recommandent la vaccination des jeunes âgés de 12 à 15 ans. L’offre sera également élargie: un cinquième centre situé à l’HIB à Payerne rejoint le dispositif de vaccinations pédiatriques.

Bilan des 12-15 ans

Depuis l’ouverture mardi 22 juin 2021 de la vaccination aux jeunes âgés de 12 à 15 ans, 21% de cette classe d’âge a reçu au moins une dose de vaccin dans le canton de Vaud. Le bilan à ce stade de la campagne est excellent et aucun effet indésirable majeur n’a été signalé.

Le variant delta, prédominant actuellement, se traduit par une transmissibilité accrue dans tous les groupes d’âge, y compris chez les enfants et les adolescents. Les conséquences sociales et psychologiques des mesures individuelles et collectives, comme l’isolement ou la quarantaine, pèsent particulièrement sur les plus jeunes, précise le Canton dans son communiqué.

Selon les recommandations de l’OFSP et de la Commission fédérale pour les vaccinations, citant notamment des données de sécurité récentes collectées auprès de 9 millions d’adolescents âgés de 12 à 17 ans vaccinés aux États-Unis, la vaccination contre le Covid-19 est désormais recommandée à tous les jeunes de 12 à 15 ans, afin de prévenir et réduire ses effets négatifs et se protéger en cas d’exposition fréquente à l’école ou lors de loisirs.

Un dispositif renforcé

Dès ce mardi 31 août, l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) à Payerne rejoindra le dispositif dédié aux jeunes de 12 à 15 ans et proposera des vaccinations pédiatriques les mardis, mercredis et jeudis après-midi.

L’HIB étant un établissement intercantonal, il est ouvert aux jeunes établis dans la Broye vaudoise et fribourgeoise.

La filière pédiatrique compte désormais cinq centres: au CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) à Lausanne, à l’HRC (Hôpital Riviera-Chablais) à Rennaz, à l’EHC (Ensemble Hospitalier de la Côte) à Morges, aux Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) à Yverdon et à l’HIB (Hôpital Intercantonal de la Broye) à Payerne.

Les rendez-vous peuvent être fixés via la hotline du canton 058 715 11 00, après avoir rempli le formulaire d’évaluation de l’éligibilité sur le site www.coronavax.ch. Pour être éligibles, les personnes doivent avoir 12 ans révolus au moment de la vaccination.

Des informations spécifiques ainsi qu’un formulaire de consentement pour les mineurs se présentant seuls dans les centres de vaccination sont mis à disposition des parents et adolescents au terme de l’évaluation effectuée sur le site www.coronavax.ch.

