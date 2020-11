Déchets – Le canton de Vaud remanie ses projets de décharge Le gouvernement maintient la création de deux nouvelles décharges à Grandson ainsi qu’à Daillens et Oulens-sous-Echallens. Il souhaite aussi mieux trier les déchets en amont.

L'une des deux nouvelles décharges est prévue sur le site des Echatelards à Grandson. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La seconde doit être construite à la Vernette sur les communes de Daillens et Oulens-sous-Echallens. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les conseillères d'Etat vaudoises Béatrice Métraux, gauche, et Christelle Luisier, droite, ont présenté jeudi le nouveau Plan cantonal de gestion des déchets. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON 1 / 3

Le canton de Vaud adapte sa politique de gestion des déchets. Il maintient la création de deux nouvelles décharges à Grandson ainsi que sur les communes de Daillens et Oulens-sous-Echallens, mais espère une baisse des volumes grâce à un meilleur tri en amont.

Situées respectivement sur les sites des Echatelards et de la Vernette, ces décharges doivent recevoir des matériaux de type D (scories issues des usines d’incinération) et E (terres polluées). Ces deux projets, présentés en 2016, ont suscité plus de 2000 oppositions.

L’Etat de Vaud a décidé d’en tenir compte, tout en ajoutant de nouveaux éléments. Il mise désormais sur une «gestion responsable des déchets», a expliqué jeudi devant la presse la conseillère d’Etat Béatrice Métraux. «On trie mieux en amont pour avoir moins de scories», a résumé la ministre en charge de l’environnement. Elle a précisé qu’un travail serait aussi effectué «en aval» pour mieux valoriser les déchets et limiter leur volume.

Selon Béatrice Métraux, cette gestion plus stricte des déchets doit permettre «un redimensionnement vers le bas» par rapport à ce qui avait été prévu en 2016 pour les Echatelars et à la Vernette.

Collaboration précisée

Autre nouveauté par rapport à la mouture de 2016, le Plan cantonal de gestion des déchets (PGD) précise la collaboration avec les autres cantons. La capacité pour cette entraide cantonale a été fixée à 40% des besoins vaudois.

Béatrice Métraux a rappelé que, jusqu’ici, le canton de Vaud a passablement profité de l’aide des autres cantons. N’ayant pas de décharge de type E, elle envoie ce type de matériaux sur Fribourg et Berne. «On ne peut pas éternellement aller chez nos voisins», a-t-elle reconnu.

Concernant les deux décharges vaudoises de type D actuellement utilisées à Ollon et Valeyres-sous-Montagny, la ministre écologiste a rappelé que leurs capacités seraient épuisées à l’horizon 2023/2024.

Enquête publique au printemps

Sa collègue Christelle Luisier, en charge des institutions et du territoire, a relevé que la thématique des décharges était «très sensible» et «de nature conflictuelle». Elle a reconnu que le nouveau projet, même «optimisé», allait à nouveau soulever de nombreuses oppositions.

Pour y faire face, Christelle Luisier a dit que le canton allait mener un «important travail» d’information, notamment en mettant en avant «l’intérêt général» que représentent ces décharges.

Côté calendrier, il est désormais prévu de finaliser les Plan d’affectations cantonaux (PAC) avec les entreprises concernées et d’attendre les déterminations des communes d’ici le mois de mai, a noté Christelle Luisier. Le nouveau projet sera ensuite soumis à l’enquête publique.

ATS