Élections du 7 mars – Le canton de Vaud renouvelle ses autorités communales L’ensemble des 300 communes vaudoises sont appelées aux urnes dimanche, à deux exceptions près. Au total, 1574 sièges aux municipalités et 8063 sièges dans les conseils communaux sont en jeu.

Une vague verte va-t-elle déferler sur les communes vaudoises dimanche, dans le sillage des fédérales de 2019? Keystone/Fabrice Coffrini

Le canton de Vaud renouvelle dimanche ses exécutifs et législatifs communaux. Dans le sillage des fédérales de 2019, une vague verte va-t-elle aussi déferler sur les communes? Les Verts se montrent en tout cas très ambitieux, notamment à Lausanne. Les premiers résultats municipaux devraient tomber dès le milieu de l’après-midi dans certaines villes.

Notre dossier: Retrouvez tous les articles sur les élections communales ici

Le dépouillement est plus compliqué cette année en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus. Certains résultats pourraient ainsi ne tomber qu’en début de soirée et certainement en toute fin de soirée pour les conseils communaux des plus grandes villes du canton.

Dimanche, 298 des 300 communes vaudoises sont appelées aux urnes. Les communes récemment fusionnées d’Oron/Essertes et de Blonay/St-Légier-La Chiesaz le feront plus tard. Au total, 1574 sièges aux municipalités et 8063 sièges dans les conseils communaux sont en jeu. Le scrutin se prolongera le 28 mars avec le deuxième tour puis les 25 avril et 16 mai avec respectivement les premier et deuxième tours des élections des syndics.

Enjeux à suivre

Politologues et experts s’attendent à une progression des Verts à Lausanne comme ailleurs dans le canton et à un probable recul de l’UDC, surtout dans les villes. Une montée en puissance des Vert’libéraux n’est pas impossible, concurrençant potentiellement Verts et PLR, selon eux.

Un autre des enjeux étant justement de savoir si les PLR arriveront à couper l’herbe sous les pieds des Vert’libéraux. Il sera aussi intéressant de voir si les Verts et le PS progresseront ensemble ou pas.

Suspense à Lausanne, Yverdon et Vevey

Les regards seront une nouvelle fois tournés sur la capitale, où 26 candidats briguent un siège à la Municipalité. La gauche devrait rester ultra-majoritaire, même si les Verts ont brisé la traditionnelle alliance rose-rouge-verte au 1er tour en lançant un troisième candidat. Le PLR espère décrocher un deuxième siège et ainsi rééquilibrer un peu le rapport de forces.

Mais les regards seront aussi fixés sur Yverdon-les-Bains, deuxième ville du canton. La gauche ambitionne de reprendre la majorité à la Municipalité, perdue fin 2014. Elle présentera un ticket rose-vert à cinq. Sauf qu’en face, la droite vise, elle, carrément six des sept sièges en lançant une liste commune.

C’est toutefois à l’exécutif de Vevey que les cartes seront les plus rebattues, après une législature très chahutée, entre tensions internes, suspensions et réintégration de municipaux. Pas moins de 29 candidats, répartis sur 11 listes, sont en lice pour obtenir l’un des sept sièges (cinq jusqu’ici). Éjectée l’été dernier lors d’une complémentaire, la droite tentera d’y retrouver sa place.

ATS