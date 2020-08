Politique environnementale – Le Canton de Vaud repart à zéro avec les décharges Une révision du Plan cantonal de gestion des déchets est en consultation. Les projets de Daillens et Oulens seront redimensionnés. Camille Krafft

Grandson Le projet de décharge des Echatelards exploité par Cand-Landi avait été mis à l’enquête fin 2018, suscitant quelque 1300 oppositions. VQH

Bisbilles entre exploitants, accusations de favoritisme, levées de boucliers dans les communes concernées: la gestion des décharges de type D (mâchefers issus des usines d’incinération) et E (terres polluées) est un sujet hautement sensible dans le canton. Aux mains de Jacqueline de Quattro jusqu’à son départ fin 2019, le dossier est désormais à cheval entre les départements de Béatrice Métraux (Environnement et sécurité) et de Christelle Luisier (Institutions et territoire).