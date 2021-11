L’invité - Le canton de Vaud, un paradis fiscal

Publié par la BCV, la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie et l’UNIL, un rapport tout récent nous le dévoile: en quinze ans, le PIB vaudois a progressé de près de 42% (contre un peu moins de 30% pour le PIB suisse).

D’aucuns ne manqueront pas d’attribuer ce succès économique en particulier à la politique fiscale et budgétaire conduite depuis bientôt quatre législatures par le grand argentier du canton. N’est-ce pas là en partie le résultat de l’application des principes énoncés par l’auteur de «L’impôt heureux» (Favre 2011) ?

«Si le canton de Vaud abrite désormais 57 des 300 plus grandes fortunes de Suisse, […] il tolère la présence de plus de 10’000 «sans papiers».

En réalité, cette politique d’expansion économique mesurée en termes financiers de «production de richesse» a de nombreux revers. En leur nombre le creusement des inégalités. Si le canton de Vaud abrite désormais 57 des 300 plus grandes fortunes de Suisse, parmi lesquelles celles de plusieurs multimilliardaires qui se sont encore enrichis à la faveur de la période Covid, il tolère la présence de plus de 10’000 «sans papiers».

Engagées dans la construction, pour les soins à la personne, dans l’hôtellerie et la restauration, ces personnes ont souvent perdu leur travail précaire et mal payé dans les mêmes circonstances; elles ont été réduites au logement d’urgence et à la soupe populaire.

C’est que la politique fiscale pilotée par Pascal Broulis est parvenue à transformer le canton en un véritable paradis fiscal. Non seulement Vaud détient toujours le record suisse des forfaits fiscaux; mais de plus le ministre des Finances a fait passer une version vaudoise de la RIE III qui impose les grandes entreprises à un taux encore inférieur au faible taux global proposé par Biden pour les multinationales, praticiennes de l’évasion fiscale.

Les résultats? L’installation dans le canton de multinationales, telle Vale qui échappe aux impôts dans les pays dont elle exploite l’environnement et les «ressources» humaines tout en les détruisant. Une spéculation foncière et immobilière qui a dévasté en particulier l’arc lémanique: extension des quartiers de villas qui mangent le territoire tout en contribuant au développement du trafic individuel motorisé. Des immeubles de rapport pour des appartements acquis par de riches Russes investissant dans un domaine échappant à toute loi sur le blanchiment de l’argent d’origine douteuse.

Développement à revoir

Enfin, du point de vue du patrimoine culturel, refus de racheter la maison de Ramuz à Pully ou le château d’Hauteville au-dessus de Vevey. Celui-ci a été vendu à l’université californienne Pepperdine; d’inspiration restaurationniste, elle diffuse depuis Malibu les valeurs chrétiennes les plus fondamentalistes.

Désormais, autant le défi climatique que le creusement des inégalités nous imposent un développement selon des critères d’équilibre écologique et de justice sociale entre pays du Nord et Sud. Seule une rupture avec la politique du néolibéralisme si cyniquement défendue par Pascal Broulis pourra nous y conduire.

Claude Calame Afficher plus Prof. hon. UNIL, directeur d’études à l’EHESS, Paris

